Trabzonspor son haftalarda düşüşte

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, oynadığı son 9 resmi maçın sadece 2’sini galibiyetle noktaladı.

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, sezon başındaki formunu son haftalara taşıyamadı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig’de 7, Türkiye Kupası’nda 2 maç olmak üzere son 9 müsabakasında 2 galibiyet elde etti.

5 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

Bu süreçte ligde birer galibiyet ve mağlubiyet alan ve rakipleriyle 5 kez berabere kalan Trabzonspor 13 puan kaybetti. Türkiye kupası yarı finalinde Kayserispor’u evinde 1-0 yenen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde ise rakibine 4-2 yenilerek kupaya veda etti.

37 sezon sonra çifte kupa olabilirdi

Trabzonspor, Kayserispor’a elenerek 37 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi.

En son 1983-1984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden bordo-mavililer, bu sezon lig şampiyonluğu hasretine son vermesine rağmen kupada elenerek bu başarıyı tekrar edemedi.