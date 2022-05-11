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    Trabzonspor son haftalarda düşüşte

    Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, oynadığı son 9 resmi maçın sadece 2’sini galibiyetle noktaladı.
    • 11.05.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:06
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    Trabzonspor son haftalarda düşüşte

    Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, sezon başındaki formunu son haftalara taşıyamadı.

    Karadeniz ekibi, Süper Lig’de 7, Türkiye Kupası’nda 2 maç olmak üzere son 9 müsabakasında 2 galibiyet elde etti.

    5 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

    Bu süreçte ligde birer galibiyet ve mağlubiyet alan ve rakipleriyle 5 kez berabere kalan Trabzonspor 13 puan kaybetti. Türkiye kupası yarı finalinde Kayserispor’u evinde 1-0 yenen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde ise rakibine 4-2 yenilerek kupaya veda etti.

    37 sezon sonra çifte kupa olabilirdi

    Trabzonspor, Kayserispor’a elenerek 37 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi.

    En son 1983-1984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden bordo-mavililer, bu sezon lig şampiyonluğu hasretine son vermesine rağmen kupada elenerek bu başarıyı tekrar edemedi.


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