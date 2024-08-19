Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına devam etti
AA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Aktivasyon çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)