Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına devam etti

AA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Aktivasyon çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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