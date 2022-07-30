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Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu
Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
- 30.07.2022 - 22:41
- Güncelleme : 30.07.2022 - 22:53
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Sivasspor müsabakasının galibi 38 yıl aradan sonra lig şampiyonu olan Trabzonspor oldu.
Çekişmeli geçen maçta Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor Süper Kupa'yı 3.kez müzesine götürdü.
Ayrıntılar gelecek...