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    Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu

    Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu

    Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
    • 30.07.2022 - 22:41
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 22:53
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    Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Sivasspor müsabakasının galibi 38 yıl aradan sonra lig şampiyonu olan Trabzonspor oldu.

    Çekişmeli geçen maçta Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor Süper Kupa'yı 3.kez müzesine götürdü.

    Ayrıntılar gelecek...


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