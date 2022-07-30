Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu

Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu

Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Sivasspor müsabakasının galibi 38 yıl aradan sonra lig şampiyonu olan Trabzonspor oldu.

Çekişmeli geçen maçta Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor Süper Kupa'yı 3.kez müzesine götürdü.

Ayrıntılar gelecek...