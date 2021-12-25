Trabzonspor, Süper Lig’de tarihi rekor için sahaya çıkacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçını kazanırsa ilk yarıda en çok puan toplayan takım olacak.

Trabzonspor, Süper Lig’de ilk yarının son maçında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Yarın saat 19.00’da, Medical Park Stadyumu’nda rakibini ağırlayacak olan bordo-mavililer, taraftarı önünde Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırmak için mücadele edecek.

KAZANIRLARSA TARİHİ REKOR GELECEK

Trabzonspor, bu sezon 18. hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde ilk yarılar itibarıyla Spor Toto Süper Lig’de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçecek.

FENERBHAÇE'Yİ İLK YARI BİTMEDEN YAKALADILAR

Süper Lig’in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Bordo-mavililer, deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup ederek puanını 45’e çıkardı ve sarı-lacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakaladı.

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk yarının bitimiyle puanını 48’e çıkarmanın yanı sıra ilk yarılarda en çok puan toplayan takım unvanına da sahip olacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON 44 PUAN TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig’in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı. 1995-96’da Trabzonspor 44, 1996-97’de Galatasaray 44, 1988-89’da Beşiktaş 44, 1987-88’de Galatasaray 43 puan toplayarak sezonların ilk yarıları itibarıyla en yüksek puan toplayan ekipler olmuştu.

ABDULLAH AVCI, TRABZON'A İYİ GELDİ

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, kalan 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile çıkışa geçerek 71 puanla ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ MAÇLARI

Trabzonspor, bu sezon ise 18 haftalık bölümde tek mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunurken şampiyonluk yolunda da büyük avantaj yakaladı.

AVCI İLE 50 MAÇTA 4 YENİLGİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 50 lig maçında 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

Trabzonspor, böylelikle 4 mağlubiyetin 3'ünü sahasında, 1'ini ise deplasmanda aldı.