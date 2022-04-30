Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor taraftarı, doğum yapacak eşini bırakıp maça geldiğini söyledi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, dev bir maça çıkıyor. Bordo-mavililer, Antalyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor, bu maçta en az 1 puan alırsa 2021-2022 sezonu şampiyonu olacak.

Maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, şehre akın etti. Şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlardan biri eşini doğumda bırakıp Trabzon'a geldiğini söyledi.

Trabzonspor taraftarı eşini doğumda bırakıp maça geldi İZLE



"Sen bana çocuğu getir, ben de sana şampiyonluğu getireceğim"

DHA'ya konuşan taraftar, Almanya'dan geldiğini söyledi.

Trabzonsporlu taraftar, "Hikaye senelerdir aynı hikaye, destan aynı destan, sevgi aynı sevgi. Beşiktaş maçında buradaydık, deplasmanlara gidiyoruz, zaman yaklaştı, çocuk doğacak.

Hanım dedi ki 'gitmesen olmaz mı?' Dedim '30 senedir biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğu dünyaya getir, ben de sana şampiyonluğu getireceğim, sana kupayı getireceğim." ifadelerini kullandı.