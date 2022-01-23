Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftar galibiyetin ardından kutlama yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 54'e yükselterek şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

GALATASARAY GALİBİYETİNİ KUTLADILAR

Maçın ardından Trabzonspor taraftarı da büyük sevinç yaşadı.

Traftar Galatasaray galibiyetinin ardından sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı İZLE



Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler / FOTO GALERİ