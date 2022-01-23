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    Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı

    Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı

    Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftar galibiyetin ardından kutlama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 22:42
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    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

    Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 54'e yükselterek şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

    GALATASARAY GALİBİYETİNİ KUTLADILAR

    Maçın ardından Trabzonspor taraftarı da büyük sevinç yaşadı.

    Traftar Galatasaray galibiyetinin ardından sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

    Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı İZLE

    Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı #1

    Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı #2

    Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler / FOTO GALERİ


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