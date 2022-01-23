- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı
Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı
Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftar galibiyetin ardından kutlama yaptı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 22:03
- Güncelleme : 23.01.2022 - 22:42
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 54'e yükselterek şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.
GALATASARAY GALİBİYETİNİ KUTLADILAR
Maçın ardından Trabzonspor taraftarı da büyük sevinç yaşadı.
Traftar Galatasaray galibiyetinin ardından sokaklara dökülerek kutlama yaptı.
Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı İZLE