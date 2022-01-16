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    Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı

    Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı

    Bir Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı. Bu görüntü sosyal medyada ilgi çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 18:01
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    Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kalsa da ligde uzak ara şampiyonluğun en büyük adayı.

    Devre arasında yaptığı transferlerle de takımını güçlendiren bordo-mavililer, şampiyonluk için hata yapmak istemiyor.

    Kadrosunda da yıldız isimleri barındıran Trabzonspor'da en çok ilgi gören oyunculardan biri de dünyaca ünlü yıldız Marek Hamsik.

    KARDAN MAREK HAMSIK

    Trabzonsporlu taraftarlar her fırsatta Slovak oyuncuya sevgisini gösterirken, bu kez ilginç bir şey yaptı.

    Bir Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı. Yaptığı kardan Hamsik'i sosyal medyada paylaşan taraftarın görüntüsü ilgi çekti.

    Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı #1


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