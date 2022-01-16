Bir Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı. Bu görüntü sosyal medyada ilgi çekti.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kalsa da ligde uzak ara şampiyonluğun en büyük adayı.

Devre arasında yaptığı transferlerle de takımını güçlendiren bordo-mavililer, şampiyonluk için hata yapmak istemiyor.

Kadrosunda da yıldız isimleri barındıran Trabzonspor'da en çok ilgi gören oyunculardan biri de dünyaca ünlü yıldız Marek Hamsik.

KARDAN MAREK HAMSIK

Trabzonsporlu taraftarlar her fırsatta Slovak oyuncuya sevgisini gösterirken, bu kez ilginç bir şey yaptı.

Bir Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı. Yaptığı kardan Hamsik'i sosyal medyada paylaşan taraftarın görüntüsü ilgi çekti.