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    Trabzonspor taraftarı kutlamalara denizden başladı

    Trabzonspor taraftarı kutlamalara denizden başladı

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, kupasına kavuşuyor. Bordo-mavililerin kutlamaları denizde başladı.
    • 14.05.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 18:28
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    Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları şehirde büyük bir coşkuyla başladı.

    Kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı’nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.

    Trabzonspor takım otobüsü tekneye binmek üzere Trabzonspor şampiyonluk filosuna geldi.

    Trabzonspor taraftarı kutlamalara denizden gitti - İZLE

    Trabzonspor taraftarı kutlamalara denizden başladı #1

    Abdülkadir Ömür: Sabaha kadar eğleneceğiz

    Tekneden açıklama yapan Abdülkadir Ömür, "Çocuklar gibi eğleniyoruz. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Bu horon sesini duyunca yerimizde duramıyoruz. Sabaha kadar eğleneceğiz." dedi.

    Trabzonspor taraftarı kutlamalara denizden başladı #2

    "Şampiyonlar filosu"

    Bordo-mavililer ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na vardı.

    Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik etti.

    Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Limanı'nda kendisini bekleyen üstü açık otobüse binerek karayolu ile kupayı alacağı stadyuma geçti.

    Trabzonspor taraftarı kutlamalara denizden başladı #3

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