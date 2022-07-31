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    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı

    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı

    Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor kupayı 3.kez müzesine götürdü. Bordo-mavili taraftarlar ise galibiyeti doyasıya kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 00:11
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 00:12
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    Süper Kupa maçında Sivasspor'u 4-0'la geçen Trabzonspor, şampiyon oldu.

    Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan izleyen Trabzonspor taraftarları kazandıkları kupayı coşkuyla kutladı.

    Taraftarlar büyük sevinç yaşadı

    Son şampiyonu destekleyen taraftarlar tezahüratlarla takımlarına Trabzon'dan destek olurken, atılan gollerden ve maçın bitiminin ardından büyük coşku yaşadılar.

    "Bize her yer Trabzon"

    Galibiyet sonrası Trabzonsporlu binlerce taraftarın kupa sevinci geçtiğimiz sezon sonunda yaşanan şampiyonluk sevinci ve kutlamalarını aratmadı.

    Taraftarlar, 'Şampiyon Trabzon', 'Bize her yer Trabzon' şeklinde tezahüratlar yaptı.

    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı - Video

    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı #1

    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı #2

    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı #3

    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı #4

    Trabzonspor taraftarı Süper Kupa sevinci yaşadı #5


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