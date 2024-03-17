Trabzonspor taraftarından anlamlı hareket! Filistin unutulmadı Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe maçı öncesinde tribünlerde "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Akyazı Stadı'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde ise ev sahibi bordo-mavili takımın taraftarları harika bir görsel hazırladı.

Kale arkasına açılan dev pankartta, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazıldı.

Pankart uzun süre alkışlandı

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi açmış olduğu bu pankart, statta bulunan taraftarlarca uzun süre alkışlandı.

Verilen mesaj, sosyal medyadan da taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve desteğini topladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)