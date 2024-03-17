Trabzonspor taraftarından anlamlı hareket! Filistin unutulmadı

ensonhaber.com
Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Akyazı Stadı'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde ise ev sahibi bordo-mavili takımın taraftarları harika bir görsel hazırladı.
Kale arkasına açılan dev pankartta, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazıldı.
Pankart uzun süre alkışlandı
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi açmış olduğu bu pankart, statta bulunan taraftarlarca uzun süre alkışlandı.
Verilen mesaj, sosyal medyadan da taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve desteğini topladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış