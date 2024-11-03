Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçı öncesi koreografi

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Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde ise Trabzonspor taraftarı anlamlı bir koreografiye imza attı.

TRABZONSPOR'DAN 29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Tribünleri dolduran futbolseverler, 29 Ekim'e özel tribün şovu gerçekleştirdi.

Taraftarların kısa süre içerisinde yaptığı iki farklı koreografi ise sosyal medyada beğeniyle karşılandı.