Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi

Şampiyonluğa yürüyen bordo-mavilileri taraftarı da yalnız bırakmadı. Trabzonspor'un maçlarını ortalama 30 bin kişi izledi.

Bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u, taraftarları bir an olsun yalnız bırakmadı. Kupadaki son Kayserispor karşılaşmasında da tribünler tamamen doldu.

Ligin ilk haftalarında pandemi nedeniyle yüzde 50 doluluk oranına izin verilmesine rağmen ortalama 30 bin seyirciye oynayan bordo-mavili ekibin maçlarını toplamda 500 bin kişi izledi.

Tribünlerin tam kapasite açılmasından sonra ortalama 36 bine yükseldi.

En yakın kulüp 23 binle Fenerbahçe

Trabzonspor'un seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp 23 bin kişiyle Fenerbahçe ve 21 binle Galatasaray oldu.

En büyük sıkıntı biletlerin tükenmesi

Anadolu kulüpleri arasında ise Karadeniz ekibinden sonra Adana Demirspor (15 bin) geldi. Fenerbahçe maçında tribündeki 40 bin 500 taraftarla rekor kırıldı.

Kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa çıkan az sayıdaki biletlerin hemen tükenmesi ise bordo-mavili futbolseverlerin en büyük sıkıntısı.