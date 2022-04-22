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    Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi

    Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi

    Şampiyonluğa yürüyen bordo-mavilileri taraftarı da yalnız bırakmadı. Trabzonspor'un maçlarını ortalama 30 bin kişi izledi.
    • 22.04.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 19:40
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    Bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u, taraftarları bir an olsun yalnız bırakmadı. Kupadaki son Kayserispor karşılaşmasında da tribünler tamamen doldu.

    Ligin ilk haftalarında pandemi nedeniyle yüzde 50 doluluk oranına izin verilmesine rağmen ortalama 30 bin seyirciye oynayan bordo-mavili ekibin maçlarını toplamda 500 bin kişi izledi.

    Tribünlerin tam kapasite açılmasından sonra ortalama 36 bine yükseldi.

    Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi #1

    En yakın kulüp 23 binle Fenerbahçe

    Trabzonspor'un seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp 23 bin kişiyle Fenerbahçe ve 21 binle Galatasaray oldu.

    Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi #2

    En büyük sıkıntı biletlerin tükenmesi

    Anadolu kulüpleri arasında ise Karadeniz ekibinden sonra Adana Demirspor (15 bin) geldi. Fenerbahçe maçında tribündeki 40 bin 500 taraftarla rekor kırıldı.

    Kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa çıkan az sayıdaki biletlerin hemen tükenmesi ise bordo-mavili futbolseverlerin en büyük sıkıntısı.

    Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi #3


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