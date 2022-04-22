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- Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi
Trabzonspor taraftarından maçlara büyük ilgi
- 22.04.2022 - 19:27
- Güncelleme : 22.04.2022 - 19:40
Bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u, taraftarları bir an olsun yalnız bırakmadı. Kupadaki son Kayserispor karşılaşmasında da tribünler tamamen doldu.
Ligin ilk haftalarında pandemi nedeniyle yüzde 50 doluluk oranına izin verilmesine rağmen ortalama 30 bin seyirciye oynayan bordo-mavili ekibin maçlarını toplamda 500 bin kişi izledi.
Tribünlerin tam kapasite açılmasından sonra ortalama 36 bine yükseldi.
En yakın kulüp 23 binle Fenerbahçe
Trabzonspor'un seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp 23 bin kişiyle Fenerbahçe ve 21 binle Galatasaray oldu.
En büyük sıkıntı biletlerin tükenmesi
Anadolu kulüpleri arasında ise Karadeniz ekibinden sonra Adana Demirspor (15 bin) geldi. Fenerbahçe maçında tribündeki 40 bin 500 taraftarla rekor kırıldı.
Kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa çıkan az sayıdaki biletlerin hemen tükenmesi ise bordo-mavili futbolseverlerin en büyük sıkıntısı.