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    Trabzonspor taraftarından şampiyonluk provası

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 10:04
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    Trabzonspor taraftarından şampiyonluk provası

    Trabzonsporlu taraftarlar, 3-2'lik skorla sona eren Kayserispor galibiyetinin ardından stadyumdan ayrılarak meydan ve sokakları doldurdu.

    15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yağmura rağmen toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Belediye tarafından alanda kurulan sistemle müzik yayını yapıldı.

    Trabzonspor taraftarından şampiyonluk provası #1

    "ŞAMPİYON TRABZON"

    Bordo-mavili taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı.

    Taraftarlar yaktıkları meşaleler eşliğinde hep bir ağızdan "Şampiyon Trabzon" sloganları attı. Bazı taraftarlar ise araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı.

    Trabzonspor taraftarından şampiyonluk provası #2


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