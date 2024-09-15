Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş'e özel koreografi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili takımın ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti.
Maçın öncesinde ise tribünleri dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, görsel bir şölene imza attı.
ŞENOL GÜNEŞ KOREOGRAFİSİ
Karadeniz ekibinin taraftarları, yıllar sonra takımın başına geçen efsane isimleri Şenol Güneş'e özel bir koreografi yaptı.
Ortaya çıkan bu görüntüler sonrasında Şenol Güneş, tribünlere giderek taraftarları selamladı.
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