Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
574.071
-1.84%
BTXN Coin
37.89
2.12%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Trabzonspor taraftarları galibiyeti kutladı

    Trabzonspor taraftarları galibiyeti kutladı

    Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yenmesi üzerine bordo-mavili taraftarlar meydanlara çıkarak 3 puanı kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 21:31
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 21:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

    Şampiyonluk yolundaki en yakın rakibini yenen bordo-mavililer puan farkını 12'ye çıkarttı. (Konyaspor'un 1 maçı eksik)

    3 puan sonrasında Trabzonspor taraftarları meydanlara çıkarak galibiyeti doyasıya kutladı.

    Trabzonspor taraftarı Konyaspor galibiyeti kutladı - İZLE


    Görüş Bildir