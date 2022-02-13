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Trabzonspor taraftarları galibiyeti kutladı
Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yenmesi üzerine bordo-mavili taraftarlar meydanlara çıkarak 3 puanı kutladı.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 21:31
- Güncelleme : 13.02.2022 - 21:34
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.
Şampiyonluk yolundaki en yakın rakibini yenen bordo-mavililer puan farkını 12'ye çıkarttı. (Konyaspor'un 1 maçı eksik)
3 puan sonrasında Trabzonspor taraftarları meydanlara çıkarak galibiyeti doyasıya kutladı.