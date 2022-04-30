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    Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü

    Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü

    2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor olurken stattaki taraftarlar hatıra olarak kale ağlarından köşe bayrağına ne var ne yoksa söktü.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 22:55
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 23:01
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    2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da maçın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşandı.

    Kale ağlarını bile söktüler

    Stattaki taraftarlar saha zeminine inerken, köşe bayrağından kale ağlarına ellerine ne geçerse ileride anı olması için söküp çıkardılar.

    Şampiyonluk anından ortaya bu görüntüler kaldı.

    Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)


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