Haberler

Futbol Haberleri

Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü

Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü

2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor olurken stattaki taraftarlar hatıra olarak kale ağlarından köşe bayrağına ne var ne yoksa söktü.