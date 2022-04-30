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- Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü
Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü
2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor olurken stattaki taraftarlar hatıra olarak kale ağlarından köşe bayrağına ne var ne yoksa söktü.
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 22:55
- Güncelleme : 30.04.2022 - 23:01
2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da maçın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşandı.
Kale ağlarını bile söktüler
Stattaki taraftarlar saha zeminine inerken, köşe bayrağından kale ağlarına ellerine ne geçerse ileride anı olması için söküp çıkardılar.
Şampiyonluk anından ortaya bu görüntüler kaldı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)