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    Trabzonspor taraftarları stada biletsiz girmek istedi

    Trabzonspor taraftarları stada biletsiz girmek istedi

    Trabzonspor'un Sivasspor'u ağırladığı Süper Lig karşılaşmasında bazı taraftarlar aşısız ve biletsiz olduğu için stada alınmadı. Yüzlerce futbolsever stada girmek için yoğun çaba sarf etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 19:55
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 20:38
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    Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

    BİLETSİZ, AŞISIZ STADA GİRMEK İSTEDİLER

    Akyazı Stadı'nda uzun süre sonra seyircisine kavuşan bordo-mavili takımda tribünlerin boş kalması dikkat çekerken stat dışında ise yüzlerce taraftar stada girebilmek için emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.

    Bazılarının aşısız bazılarının da bileti olmadığı için stada giremediği bilgisine ulaşılırken emniyet güçlerinin bu konuda hassas davrandığı gözlendi.

    Bordo-mavililer maç boyunca stat dışından takımlarına destek olmaya çalıştı.

    Trabzonsporlular stada biletsiz girmek için bekledi - İZLE

    Trabzonspor taraftarları stada biletsiz girmek istedi #1

    Trabzonspor taraftarları stada biletsiz girmek istedi #2

    Trabzonspor taraftarları stada biletsiz girmek istedi #3

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