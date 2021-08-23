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Trabzonspor taraftarları stada biletsiz girmek istedi

Trabzonspor taraftarları stada biletsiz girmek istedi

Trabzonspor'un Sivasspor'u ağırladığı Süper Lig karşılaşmasında bazı taraftarlar aşısız ve biletsiz olduğu için stada alınmadı. Yüzlerce futbolsever stada girmek için yoğun çaba sarf etti.