Trabzonspor taraftarlarından Şenol Güneş aleyhine tezahürat Trabzonsporlu taraftarlar bordo-mavili takımın efsane isimlerinden olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladı.

Ev sahibinin 3-0'lık net bir galibiyet aldığı mücadelede bordo-mavili taraftarlar, Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda durumu 3-0 yapınca taraftarlardan dikkat çeken bir tezahürat geldi.

"Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım"

Taraftarlar, Beşiktaş'ın başında olan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş'e, "Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" diye tezahürat yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar 3-0'ın ardından Beşiktaş aleyhine de tezahüratlarda bulundu.