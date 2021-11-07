Euro
11.21
-0.08%
Dolar
9.6923
0.14%
Altın
566.15
0.03%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
611.637
2.24%
BTXN Coin
0.00
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Trabzonspor taraftarlarının gol sevinçleri

    Trabzonspor taraftarlarının gol sevinçleri

    Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada son saniyelerde gelen golün ardından bordo-mavili taraftarların tepkileri sosyal medyada olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Trabzonspor'u ağırladı.

    Büyük çekişmeye sahne olan maçta bordo-mavili ekip son saniyelerde Cornelius ile bulduğu golle maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.

    Trabzonspor taraftarlarının gol sevinçleri #1

    SON SANİYE GOLÜNE GELEN TEPKİLER

    Bu sonuçla Trabzonspor, Beşiktaş ile arasındaki farkı 10'a çıkarırken, namağlup unvanını da sürdürdü.

    Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta Trabzonspor taraftarlarının sosyal medyaya yansıyan gol sevinçleri ise izleyenleri kırdı geçirdi.

    Trabzonspor taraftarlarının gol sevinçleri - İZLE

    Trabzonspor taraftarlarının gol sevinçleri #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir