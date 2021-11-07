Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada son saniyelerde gelen golün ardından bordo-mavili taraftarların tepkileri sosyal medyada olay oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Trabzonspor'u ağırladı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta bordo-mavili ekip son saniyelerde Cornelius ile bulduğu golle maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.





SON SANİYE GOLÜNE GELEN TEPKİLER

Bu sonuçla Trabzonspor, Beşiktaş ile arasındaki farkı 10'a çıkarırken, namağlup unvanını da sürdürdü.

Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta Trabzonspor taraftarlarının sosyal medyaya yansıyan gol sevinçleri ise izleyenleri kırdı geçirdi.

Trabzonspor taraftarlarının gol sevinçleri - İZLE

