Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Medical Park Stadı'nda yapılacak son antrenmana taraftarları davet etti.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmesi sonrası şampiyonluk için geriye yalnızca 1 puana ihtiyacı kaldı.

Bordo mavili takım, geride kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

38 yıl sonra şampiyonluk heyecanı

38 yıl sonra şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Trabzon'a akın eden bordo mavili taraftarlar Antalyaspor maçını beklerken, teknik direktör Abdullah Avcı da taraftara çağrıda bulundu.

"Sizleri de Akyazı'da antrenmana bekliyorum"

AA'nın haberine göre; bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda Abdullah Avcı, taraftarları cuma günü yapılacak antrenmana davet ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili taraftarlarımız, sene başından itibaren tribünlerde, dışarıda bana ve ekibe, takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ederim. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme ve beraber olma talebiniz oldu. Cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de beraber orada görmek istiyor ve bekliyorum."

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, taraftarları antrenmana davet etti - VİDEO