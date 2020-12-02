Haberler

Futbol Haberleri

Trabzonspor tesislerine mescit ve şapel yapıldı

Trabzonspor tesislerine mescit ve şapel yapıldı

Trabzonspor'da kulüp tesisleri içerisine Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini yerine getirmesi için mescit ve şapel (küçük kilise) inşa edildi.