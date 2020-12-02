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Trabzonspor tesislerine mescit ve şapel yapıldı
Trabzonspor'da kulüp tesisleri içerisine Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini yerine getirmesi için mescit ve şapel (küçük kilise) inşa edildi.
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 14:44
- Güncelleme : 02.12.2020 - 15:13
2013 yılında dönemin kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından başlatılan ancak bir süre sonra yapımı duran mescit ve şapel, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde tamamlandı.
Trabzonspor tesislerinde mescit ve şapel hizmete girdi - İZLE
İBADETE AÇILDI
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki 84 metrekarelik mescit ve 26 metrekarelik şapel, 6 aylık dönemde tamamlanarak ibadete açıldı.
Tesislerde personelin yanı sıra Türk ile yabancı oyuncuların mescit ve şapele ilgi gösterdikleri belirtildi.