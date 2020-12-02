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    Trabzonspor tesislerine mescit ve şapel yapıldı

    Trabzonspor tesislerine mescit ve şapel yapıldı

    Trabzonspor'da kulüp tesisleri içerisine Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini yerine getirmesi için mescit ve şapel (küçük kilise) inşa edildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 14:44
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 15:13
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    2013 yılında dönemin kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından başlatılan ancak bir süre sonra yapımı duran mescit ve şapel, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde tamamlandı.

    Trabzonspor tesislerinde mescit ve şapel hizmete girdi - İZLE

    İBADETE AÇILDI

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki 84 metrekarelik mescit ve 26 metrekarelik şapel, 6 aylık dönemde tamamlanarak ibadete açıldı.

    Tesislerde personelin yanı sıra Türk ile yabancı oyuncuların mescit ve şapele ilgi gösterdikleri belirtildi.

    Trabzonspor tesislerine mescit ve şapel yapıldı #1

    Trabzonspor tesislerine mescit ve şapel yapıldı #2

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