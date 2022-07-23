Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.928
-0.27%
BTXN Coin
11.15
34.66%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Trabzonspor - Torino hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.Bordo mavililer İtalyan ekibi Torino ile hazırlık maçı yapacak.İşte maçın detayları..
    • 23.07.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor - Torino hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Son şampiyon Trabzonspor ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor Avusturya'da ilk hazırlık maçına çıkıyor.

    Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Torino ile karşı karşıte gelecek.

    Bordo mavililer Slovenya kampında iki hazırlık maçı oynamıştı.İlk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 yenmeyi başaran Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalmıştı.

    Trabzonspor - Torino hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Avusturya'nın Kitzbühel kasabasında oynanacak maçın detayları merak konusu oldu.İşte Trabzonspor'un Torino ile oynayacağı maçın detayları..

    Trabzonspor - Torino maçı ne zaman?

    Trabzonspor - Torino hazırlık maçı 23 Temmuz (bugün) 19.00'da oynanacak.Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı
    Dünya

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi
    Yaşam

    Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi

    Görüş Bildir