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- Trabzonspor - Torino hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor - Torino hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 23.07.2022 - 10:50
- Güncelleme : 23.07.2022 - 10:50
Son şampiyon Trabzonspor ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor Avusturya'da ilk hazırlık maçına çıkıyor.
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Torino ile karşı karşıte gelecek.
Bordo mavililer Slovenya kampında iki hazırlık maçı oynamıştı.İlk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 yenmeyi başaran Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalmıştı.
Avusturya'nın Kitzbühel kasabasında oynanacak maçın detayları merak konusu oldu.İşte Trabzonspor'un Torino ile oynayacağı maçın detayları..
Trabzonspor - Torino maçı ne zaman?
Trabzonspor - Torino hazırlık maçı 23 Temmuz (bugün) 19.00'da oynanacak.Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.