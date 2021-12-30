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    Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Süper Lig'in o ismi...

    "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022 tarihinde başlıyor. Lider Trabzonspor ise bu dönemi boş geçirmemek için, kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 12:51
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    Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Süper Lig'in o ismi...

    Süper Lig'in ilk yarısı birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ile sona ererken Trabzonspor, rakiplerine fark attı.

    3 büyükleri geride bırakan ve liderlik koltuğundan ayrılmayan Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı oldu.

    Bordo-mavili ekip şampiyonluk yarışında kayıp vermemek için, ara transfer dönemini iyi değerlendirmek istiyor.

    Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona devam eden camia, yine Avcı'nın önderliğinde transfer yapmaya hazırlanıyor.

    Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca için girişimlere başlayan Trabzonspor, bu transferi bitirmekte kararlı.

    TRABZONSPOR'UN TRANSFER HAMLESİ

    Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca'yı istiyor.

    Gervinho'nun sakatlanmasının ardından sağ kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sorunu Boşnak futbolcuyla çözmek isteyen yönetimin, 3 milyon euro artı Yusuf Sarı ile transferi bitirmek istediği öğrenildi.

    Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Süper Lig in o ismi... #1

    FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

    Yeniden ayağı kalkmak isteyen Fenerbahçe, transferler için harekete geçti.  Sarı-lacivertli ekip Başakşehir'e  Edin Visca için, 5 milyon euro artı Sinan Gümüş teklifinde bulundu.

    Bordo-mavililerden bir adım önde olan sarı-lacivertliler, Başakşehir cephesinden gelen cevaba göre hamlesini yapacak.

    Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Süper Lig in o ismi... #2

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