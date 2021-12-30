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Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Süper Lig'in o ismi...

Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Süper Lig'in o ismi...

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022 tarihinde başlıyor. Lider Trabzonspor ise bu dönemi boş geçirmemek için, kolları sıvadı.