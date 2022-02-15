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    Trabzonspor tribünlerde de zirvede

    Trabzonspor tribünlerde de zirvede

    Süper Lig'de ortalama 23 bin 486 seyirciye oynayan Trabzonspor, bu alanda da zirveye yerleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.02.2022 - 23:08
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 00:18
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    Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, 12 puan farkla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da bordo mavili futbolseverler, takımlarının neredeyse her maçına giderek motivasyonlarına destek oluyor.

    TARAFTARDAN İÇ SAHADA TAKIMINA TAM DESTEK

    Trabzonspor camiası, bu sezon şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip olan takımına büyük destek veriyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, özellikle iç sahadaki maçlarını çoşkulu taraftar desteğiyle oynuyor.

    Trabzonspor tribünlerde de zirvede #1

    2. KEZ TÜM KOLTUKLAR DOLDU

    Bordo mavili taraftarlar, 19. hafta oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra pazar günü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da tribünleri doldurdu. Böylece 40 bin 782 kişilik Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu sezon ikinci kez tek bir koltuk bile boş kalmadı.

    Trabzonspor tribünlerde de zirvede #2

    TRABZONSPOR, TRİBÜNLERİN DE LİDERİ OLDU

    Trabzonspor camiası, bu desteğiyle futbolcuların sahadaki liderliğini tribünlere taşıdı. Karadeniz ekibinin iç sahadaki maçlarını toplam 305 bin 320 taraftar izledi.
    Lig'de maç başı seyirci ortalaması 23 bin 486 olan Trabzonspor bu alanda rakiplerine fark attı.

    Trabzonspor tribünlerde de zirvede #3

    FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

    Bordo mavili kulübün ardından taraftarı en çok maça giden takım 18 bin 302 ortalamayla Fenerbahçe oldu.

    Galatasaray'ın seyirci ortalaması 16 bin 677, Beşiktaş'ın ise 15 bin 459 olarak gerçekleşti.

    Trabzonspor ayrıca Avrupa'nın önde gelen 10 liginde maçlarına en çok taraftar giden kulüpler kategorisinde 39'uncu sırada yer aldı.

    Trabzonspor tribünlerde de zirvede #4

    Trabzonspor tribünlerde de zirvede #5

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