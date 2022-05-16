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Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü

Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü

Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı ağırladığı maçta tribünlerde Fenerbahçe formalı bir futbolseverin de olması dikkat çekti.