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Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü
Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı ağırladığı maçta tribünlerde Fenerbahçe formalı bir futbolseverin de olması dikkat çekti.
- 16.05.2022 - 10:33
- Güncelleme : 16.05.2022 - 11:21
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı 2-1 mağlup ederken tribünlerdeki görüntü ise izleyenlerin içini ısıttı.
Son dönemde Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarların karıştığı kavga haberleri gündemi meşgul ederken İstanbul'da oynanan maçta, tribünlerdeki Fenerbahçeli bir kadın dikkat çekti.
Kardeşlik duygusu yeniden hatırlatıldı
Binlerce bordo-mavili seyircinin arasında Fenerbahçe formasıyla oturarak maçı izleyen kadın futbolsever, görenlere "İşte futbol bu!" derken bazılarına da kardeşliği yeniden hatırlattı.
Öte yandan maçı izleyenler arasında Galatasaray formalı taraftarlar da yer aldı.