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    Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü

    Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü

    Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı ağırladığı maçta tribünlerde Fenerbahçe formalı bir futbolseverin de olması dikkat çekti.
    • 16.05.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:21
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    Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı 2-1 mağlup ederken tribünlerdeki görüntü ise izleyenlerin içini ısıttı.

    Son dönemde Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarların karıştığı kavga haberleri gündemi meşgul ederken İstanbul'da oynanan maçta, tribünlerdeki Fenerbahçeli bir kadın dikkat çekti.

    Kardeşlik duygusu yeniden hatırlatıldı

    Binlerce bordo-mavili seyircinin arasında Fenerbahçe formasıyla oturarak maçı izleyen kadın futbolsever, görenlere "İşte futbol bu!" derken bazılarına da kardeşliği yeniden hatırlattı.

    Öte yandan maçı izleyenler arasında Galatasaray formalı taraftarlar da yer aldı.

    Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü #1

    Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü #2

    Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü #3

    Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları Marmaray'da kavga etti - HABERİ

    Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü #4

    Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar birbirlerine saldırdı - HABERİ

    Trabzonspor tribünlerinde özlenen görüntü #5


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