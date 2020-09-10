Trabzonspor: Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Trondsen'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Trondsen'den kötü haber geldi.

Bordo-mavili kulüp, antrenmanda sakatlanan Norveçli oyuncunun çapraz bağlarında tırtık tespit edildiğini duyurdu.

"6 AY YOK"

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."