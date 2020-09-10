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- Trabzonspor: Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor: Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Trondsen'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 15:19
- Güncelleme : 10.09.2020 - 15:19
Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Trondsen'den kötü haber geldi.
Bordo-mavili kulüp, antrenmanda sakatlanan Norveçli oyuncunun çapraz bağlarında tırtık tespit edildiğini duyurdu.
"6 AY YOK"
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."