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    Trabzonspor: Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Trondsen'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 15:19
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    Trabzonspor: Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Trondsen'den kötü haber geldi.

    Bordo-mavili kulüp, antrenmanda sakatlanan Norveçli oyuncunun çapraz bağlarında tırtık tespit edildiğini duyurdu.

    "6 AY YOK"

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

    Trabzonspor: Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacak #1

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