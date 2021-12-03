Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı istiyor

Süper Lig'in uzak ara lideri Trabzonspor'da devre arasında bir sol bek transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Abdullah Avcı'nın listesinin en üstünde Puchacz var.

Süper Lig'de ilk 14 haftada topladığı 36 puanla zirvede yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi.

Bordo-mavililer, Union Berlin'in sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı solbek Puchacz için kiralama teklifi yapmayı planlıyor.





2.5 MİLYON VERDİLER

Scout ekibi ve teknik ekibin oyuncuyla ilgili olumlu raporu bulunuyor. Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncu hakkını da doldurabilecek olan Puchacz için kiralama teklifi yapılacak.

22 yaşındaki oyuncu, 2.5 milyon euroya Union Berlin'e transfer olmuştu.





ABDULLAH HOCA İSTİYOR

Bordo-mavililerin şu anki kadrosunda Trondsen ve İsmail Köybaşı sol bek olarak bulunsa da Abdullah Avcı'nın yoğunlaşacak fikstürü de göz önüne alarak genç ve dinamik bir sol bek istediği de gelen haberler arasında.