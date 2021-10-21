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    Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Avrupa'da tur atladı

    UEFA Gençler Ligi 1. tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09’u 2-0 yenen Trabzonspor U19 Futbol Takımı, üst tura yükseldi.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 02:37
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    Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Avrupa'da tur atladı

    UEFA Gençler Ligi 1. Tur ilk maçında Zvijezda 09’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı, Bosna Hersek ekibi ile Trabzon’da rövanş maçına çıktı.

    Trabzon Yavuz Selim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada misafir takımdan Kovacevic, 59. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor rövanş maçını 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada kazanılan penaltıdan Süleyman’ın kaydettiği gol ile 2-0 kazandı.

    UEFA Gençler Ligi’nde 2. tura yükselen bordo mavili gençler, Danimarka ekibi Midtjyland ile eşleşti.

    Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Avrupa da tur atladı #1

    TRABZONSPOR U19 KADROSU:

    Kağan Moradaoğlu, Taha Erdem Cevahiroğlu, Arif Boşluk, Tacettin Sağlam, A. Alperen Çelik, Göktuğ Yılmaz, Emir Uzun, Süleyman Cebeci, Batuhan Günaldı, Veysel Sönmezsoy, Ali Ş. Yılmaz

    YEDEKLER: Hakan Aydın, Emirhan Zaman, Berkan Tuğ, Muhammet B. Tekke, Oğuz Çolak, Emre Koskor, M. Mustafa Pınarcı

    TEKNİK DİREKTÖR: Hasan Üçüncü

    Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Avrupa da tur atladı #2

    ZVİJEZDA 09 KADROSU:

    Drazen Krajisnik, Aleksa Kovacevic, Jovan Samardzic, Andrija Janjic, Vuk Tesic, Brian Fortune Ananias, Sreten Milosevic, Amar Sinanovic, Dejan Popara, Goran Milovanovic, Almin Mustafagic

    YEDEKLER: Lazar Kulic, Spasoje Bradaric, Drazen Okolic, Luka Radovic, Darko Jansusevic, Dorde Dokic, Jovan Bogdanovic

    TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Krmpotic

    Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Avrupa da tur atladı #3

    Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Avrupa da tur atladı #4

    Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Avrupa da tur atladı #5

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