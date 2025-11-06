Trabzonspor U19-Helsinki U19 maçında kavga çıktı Trabzonspor'un, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup olduğu maç sonrası saha karıştı. HJK Helsinki oyuncusu Jere Kari’nin taraftarlara yaptığı el hareketi sonrası kavga çıktı. İşte o anlar...

Göster Hızlı Özet Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maç sonrası HJK Helsinki oyuncusu Jere Kari'nin taraftarlara el hareketi yapması, sahada gerginliğe yol açtı.

UEFA Gençlik Ligi Domestic Champions Path 2'nci tur rövanş maçında Trabzonspor U19 Takımı, sahasında HJK Helsinki U19'u konuk etti. Finlandiya'daki ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavili gençler, rövanşta gol bulamayınca Avrupa'ya veda etti. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele konuk ekipte Toivo Mero'nun 58'inci dakikada attığı golle maçı 1-0 kaybetti. TRABZON'UN U19 MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI Maçın ilk bölümünde oyunu dengeleyen Trabzonspor, etkili hücumlar yakalasa da son vuruşlarda istediğini yapamadı. Öte yandan maçın bitiş düdüğü sonrası HJK Helsinki'nin 53 numaralı oyuncusu Jere Kari'nin tribündeki taraftarlara el hareketi yapması, gerginliğe neden oldu. Yaşananlar tribün ve saha kenarında tepkilere yol açarken, ortam bir anda gerildi. OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ İki takım oyuncuları arasında kısa süreli sözlü ve itişmeli gerginlik çıkınca, sahaya giren güvenlik görevlileri ve teknik ekipler araya girerek futbolcuları birbirinden uzaklaştırdı. Koridora doğru oyuncuların yöneldiği sırada yeniden gerginlik çıkınca, bu kez çevik kuvvet polisleri araya girerek yaşananların büyümesini engelledi.

