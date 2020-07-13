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Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 08:40
Lider Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertliler 3 puanı alır, Trabzonspor da yenilirse, Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.
Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba
TRABZONSPOR KRİTİK VİRAJDA
Bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor ise, Denizlispor deplasmanında.
Bordo-mavililer yarıştaki iddiasını sürdürebilmek için mutlaka kazanmak zorunda. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
PUAN DURUMU