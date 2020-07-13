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    Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri

    Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri

    Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Denizlispor deplasmanına çıkarken, Başakşehir, Konyaspor'a konuk olacak. İki maç da saat 21.00'de başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 08:40
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    Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri

    Lider Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Turuncu-lacivertliler 3 puanı alır, Trabzonspor da yenilirse, Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.

    Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic

    Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

    Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri #1

    TRABZONSPOR KRİTİK VİRAJDA

    Bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor ise, Denizlispor deplasmanında.

    Bordo-mavililer yarıştaki iddiasını sürdürebilmek için mutlaka kazanmak zorunda. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

    Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri #2

    PUAN DURUMU

    Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri #3

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