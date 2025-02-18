Trabzonspor ve Stefano Denswil yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulüp, Hollandalı savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
SÖZLEŞMESİ ANLAŞMALI FESHEDİLDİ, TAZMİNAT ÖDENMEYECEK
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Denswil arasında 1 Temmuz 2022’de başlayan ve 31 Mayıs 2025’e kadar devam etmesi planlanan sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatıyla feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Bu ayrılıkla birlikte Denswil’in Trabzonspor macerası resmen sona ermiş oldu.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI, 104 MAÇTA 4'ER GOL VE ASİSTİ VAR
Kariyerinde Ajax, Club Brugge ve Bologna formaları giyen 31 yaşındaki savunmacı, 2021'de kiralık olarak katıldığı Trabzonspor ile Temmuz 2022'de 3 senelik sözleşme imzalamıştı.
Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Stefano Denswil, bordo-mavililerde 103 maçta 4 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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