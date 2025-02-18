Trabzonspor ve Stefano Denswil yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulüp, Hollandalı savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SÖZLEŞMESİ ANLAŞMALI FESHEDİLDİ, TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Denswil arasında 1 Temmuz 2022’de başlayan ve 31 Mayıs 2025’e kadar devam etmesi planlanan sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatıyla feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.