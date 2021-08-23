Trabzonspor, Vitor Hugo'nun mutsuz olduğunu yalanladı

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun mutsuz olduğunu yalanladı

Bordo-mavililer, Vitor Hugo'nun mutsuz olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Bugün çıkan bazı haberlerde, özel sorunları nedeniyle mutsuz olan Vitor Hugo, Trabzon'dan gitmek istiyor denişmişti.

30 yaşındaki stoperin ailesinin de kente adapte olamadığı ve mutsuz oldukları yazılmıştı.

Trabzonspor’dan habere yalanlama geldi. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada,"Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

"CAMİAMIZIN İTİBAR GÖSTERMEMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ"

Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla" açıklamasında bulundu.