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    Trabzonspor-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ile karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 19:36
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 20:09
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    5' Bakasetas'ın içeriye sert gönderdiği orta savunmaya çarparak kornere çıktı.

    4' Trabzonspor'da Abdulkadir sağ kanatta orta yapmak isterken yerde kaldı. Bordo Mavili ekip serbest vuruş kazandı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

    Trabzon'da oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip Awuku, Sadık, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay


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