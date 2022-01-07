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    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ile karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 19:07
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    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

    Trabzon'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

    Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip Awuku, Sadık, Semih, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay


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