Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün son maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan, ardından Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ilk galibiyetini Malatyaspor karşısında almak istiyor.

YENİ MALATYA TAM KADRO, TRABZON'DA EKSİKLER VAR

3-0'lık Karagümrük mağlubiyetinin ardından evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Malatyaspor ise Trabzon deplasmanında sürpriz peşinde olacak. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatya, tam kadro olarak Trabzon maçına hazırlandı.

Yeni Malatyaspor’da takımın en büyük kozu, 10 numaralı formayı giyen yeni transfer Christian Cueva. Trabzonspor'da ise Marlon iyileşti,

Pereira kendini denedi ve oynamak istediğini söyledi. Trabzonspor’da iki bekin, bugün maça 11’de başlamaları bekleniyor.

Ekuban 11’de riske edilmeyecek, en iyi ihtimalle kulübede yer alacak. Kart cezası biten Flavio ise Yeni Malatyaspor mücadelesiyle dönüyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Serkan), Edgar, Campi, Marlon, Flavio, A.Parmak, Baker, A.Ömür, Nwakame, Afobe

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Youssouf, Hafez, Acquah, Ahmet Ildız, Fofana, Cueva, Adem, Umut