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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Goller Afobe (2), Nwakaeme ve Adem Büyük'ten geldi.
- Haber Merkezi
- 26.09.2020 - 20:59
- Güncelleme : 26.09.2020 - 20:59
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
AFOBE 2 GOL ATTI
Bordo-mavililer, bu sezonki ilk galibiyetini 3-1'lik skorla aldı.
Karşılaşmada Karadeniz ekibinin gollerini 24. ve 33. dakikalarda Benik Afobe ve 45+3'te Nwakaeme kaydetti.
Malatyaspor'un tek golü 77. dakikada Adem Büyük'ün penaltıyı gole çevirmesiyle geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise aynı haftada sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.