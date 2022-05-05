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    Trabzonspor, yeni rekorlara imza atmak istiyor

    Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman sonrası İmamoğlu tebrik ziyaretinde bulundu.
    • 05.05.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:32
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    Trabzonspor, yeni rekorlara imza atmak istiyor

    Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında  Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Lig'e bu sezon damgasını vuran ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekip, yeni rekorlar için sahaya çıkacak.

    Son üç haftada da maçlarını kazanıp yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen bordo-mavililer, eğer tüm maçlarından mağlup olmadan ayrılırsa tarihinin en uzun liderlik serisini elde etmiş olacak. Ayrıca, bordo-mavililer, ligin geri kalan bölümünde en fazla puan farkı ile şampiyonluk için mücadele edecek.

    Bir rekora daha imza atmak istiyor

    Karadeniz temsilcisi, 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, diğer maçlarından mağlup olmayıp 30 hafta liderlik koltuğunda kalarak en uzun serisini yakalayıp tarihi bir rekora daha imza atmak istiyor.

    Trabzonspor, yeni rekorlara imza atmak istiyor #1

    Şampiyonluk rekoru Trabzonspor’a geçebilir

    Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

    Süper Lig’de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 68 puan yer alıyor. Aralarındaki puan farkı 9 olurken, kalan 3 haftada Karadeniz ekibi maçlarını kazanıp sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise en fazla puan farklıyla şampiyonluk rekoru Trabzonspor’a geçmiş olacak.

    Trabzonspor, yeni rekorlara imza atmak istiyor #2


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