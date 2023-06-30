Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

AA
Süper Lig'de geride bıraktığımız yılı 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon çalışmalarına bugün yaptığı idmanla resmen başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezon hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.
Yeni transfer takımla çalıştı
Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, dün akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla sürdürecek.