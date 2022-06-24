Trabzonspor yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor! Kombineler ne kadar?

Trabzonspor yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor! Kombineler ne kadar?

Süper Lig'in son şampiyonu olan karadeniz ekibi yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor.Kombine fiyatları ne kadar,kombineler ne zaman satışa sunulacak.Hepsinin cevabı burada..

Süper Lig 2021/22 Ahmet Çalık sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor.

Taraftarların aşırı ilgili olduğu kombineler Trabzonspor'un Süper Lig,Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında oynayacağı maçları kapsayacak.

Geçtiğimiz sezon her maçını kapalı gişe oynayan son şampiyonun yeni sezondada dolu tribünler önünde maçlarına çıkacağı aşikar.

Kombine fiyatları ne kadar?

Son sampiyon Trabzonspor'un yeni sezon kombine fiyatları belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre fiyatlar şu şekilde;

VIP Platinum : 22.500 TL

VIP Gold : 17.500 TL

VIP Silver : 12.500 TL

Batı tribün : 6.000 TL

Doğu tribün : 5.000 TL

Fırtına tribün : 3.000 TL

Güney ve kuzey kale arkası : 1967 TL

Kombineler ne zaman satışa çıkacak?

25 Haziran'da satışa çıkacak kombineleri ilk 5 gün sadece 2021/22 sezonunda kombinesi olan taraftarlar öncelikli olarak alabilecek.Kombinelerin genel satışı 29 Haziran'da başlayacak.