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- Trabzonspor yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor! Kombineler ne kadar?
Trabzonspor yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor! Kombineler ne kadar?
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 14:14
Süper Lig 2021/22 Ahmet Çalık sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor.
Taraftarların aşırı ilgili olduğu kombineler Trabzonspor'un Süper Lig,Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında oynayacağı maçları kapsayacak.
Geçtiğimiz sezon her maçını kapalı gişe oynayan son şampiyonun yeni sezondada dolu tribünler önünde maçlarına çıkacağı aşikar.
Kombine fiyatları ne kadar?
Son sampiyon Trabzonspor'un yeni sezon kombine fiyatları belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre fiyatlar şu şekilde;
VIP Platinum : 22.500 TL
VIP Gold : 17.500 TL
VIP Silver : 12.500 TL
Batı tribün : 6.000 TL
Doğu tribün : 5.000 TL
Fırtına tribün : 3.000 TL
Güney ve kuzey kale arkası : 1967 TL
Kombineler ne zaman satışa çıkacak?
25 Haziran'da satışa çıkacak kombineleri ilk 5 gün sadece 2021/22 sezonunda kombinesi olan taraftarlar öncelikli olarak alabilecek.Kombinelerin genel satışı 29 Haziran'da başlayacak.