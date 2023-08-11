Trabzonspor yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor'u tek golle geçti Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Denswill golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 1. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Stefano Denswil, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibini öne geçirdi.

Bordo-mavililerin tecrübeli stoperi sezonun ilk golünü atan isim oldu.

Kalan dakikalarda iki takım da gol pozisyonlarından yararlanamadı ve maç 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle sona erdi.

2. haftada derbi var

Yeni sezona üç puanla başlayan Trabzonspor, 2. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek.

Antalyaspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bardhi), Trezeguet (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Umut Bozok (Dk. 74 Maxi Gomez)

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 68 Fredy), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 68 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 74 Assombalonga), Buksa

Gol: Dk. 8 Denswil (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 46 Erdal Rakip (Antalyaspor)