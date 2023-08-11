Trabzonspor yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor'u tek golle geçti

Trabzonspor, Süper Lig’in 1. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Stefano Denswil, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibini öne geçirdi.
Bordo-mavililerin tecrübeli stoperi sezonun ilk golünü atan isim oldu.
Kalan dakikalarda iki takım da gol pozisyonlarından yararlanamadı ve maç 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle sona erdi.
2. haftada derbi var
Yeni sezona üç puanla başlayan Trabzonspor, 2. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek.
Antalyaspor ise Konyaspor'u konuk edecek.
Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bardhi), Trezeguet (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Umut Bozok (Dk. 74 Maxi Gomez)
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 68 Fredy), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 68 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 74 Assombalonga), Buksa
Gol: Dk. 8 Denswil (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 46 Erdal Rakip (Antalyaspor)