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    Trabzonspor, yenilmezlik rekorunu kırma peşinde

    Trabzonspor, yenilmezlik rekorunu kırma peşinde

    Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçını da kaybetmezse 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmış olacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 12:04
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    Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken Trabzonspor, yoluna namağlup devam ediyor.

    Ligde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisinde de 1995-96 sezonunu yakaladı.

    O sezondaki 26 maçlık yenilmezlik serisini egale eden Trabzonspor, 15. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında da mağlubiyet almazsa seriyi 27 maça çıkararak yeni bir rekora imza atacak.

    Trabzonspor, yenilmezlik rekorunu kırma peşinde #1

    EN AZ GOL YİYİP EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

    Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, deplasmandaki performansıyla da dikkat çekti. Öyle ki çıkılan 24 maçta Trabzonspor 14 galibiyet, 9 beraberlik alırken hiç kaybetti.

    Geride kalan 14 haftalık periyotta tam 29 gol atan Karadeniz ekibi, ligin en skorer takımı konumunda. Bunun yanında Fırtına, 11 gol ile ligin en az gol yiyen takımı oldu.

    Trabzonspor, yenilmezlik rekorunu kırma peşinde #2

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