Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda Süper Lig'de 63 puanla lider konumunda olan Trabzonspor, 27. hafta maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maçta Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 3 puanı alarak liderliğini sağlamlaştırmak istiyor.

Puan tablosunda 38 puanla 9. sırada yer alan Kayserispor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin peşinde olacak.

Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçı, 25 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.