Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini açıkladı

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'la 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ara transferin flaş ekibi Süper Lig lideri Trabzonspor, 4. imzasını da attırdı.

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'la 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu transfer için Kasımpaşa'ya 500 bin euro + KDV ödenecek. Yusuf ise 3.5 yıllık toplam 24.5 milyon TL kazanacak.

Trabzonspor'un KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 500.000.-EUR + KDV ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF ERDOĞAN'IN MAAŞI

Yusuf Erdoğan'ın kazancıyla ilgili de, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor kış transfer döneminde geçtiğimiz günlerde Kouassi, Edin Visca ve Puchacz imzalarını duyurmuştu.