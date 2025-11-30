Trabzonspor, zirve yarışını sürdürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirdi.

Bu galibiyetle ligde puanını 31'e yükselten bordo-mavili takım, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürürken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını kapattı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesi fire vermeyen Karadeniz ekibi, böylece zirve yarışı yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

ONUACHU 11 GOLE ULAŞTI

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Ligdeki gol sayısını 11'e çıkartan Nijeryalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

MUÇİ SKOR ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi ise 3. golünü kaydetti.

Geçen hafta Başakşehir ile yapılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Muçi, Konyaspor maçında da bir kez topu filelere gönderdi.

OULAI CEZALI KONUMUNA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da sarı kart gören Oulai, cezalı oyuncu konumuna düştü.

Son 4 maçta 4 sarı kart gören bordo-mavili futbolcu, ligin 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak maçta görev yapamayacak.

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.