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Trabzonspor zirvede yalnız
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 10:40
- Güncelleme : 14.02.2022 - 11:07
Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırladı.
İki takımın da istekli oynadığı maçta bordo-mavililer, hata yapmadı ve en yakın rakibi olan Konyapspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.
En yakın rakibi Konyapspor'a bile 12 puan fark atan Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir hayli üzerinde yer aldı.
3 BÜYÜKLERE TOPLAM 74 PUAN FARK
Zirvede yalnızlaşan bordo-mavililer, 3 büyüklerin de çok kötü bir sezon geçirmesiyle tarihi bir başarıya koşuyor.
Trabzonspor, 3 büyüklerden en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 20, bir maçı eksik olan Beşiktaş'a 23 ve bu sezon çok zor günler geçiren Galatasaray'a ise 31 puan fark attı.
Bordo-mavililerin toplamda 3 büyüklere 74 puan fark attığı görülüyor. Bu da Trabzonspor'a ciddi bir psikolojik avantaj sağlamış durumda.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU