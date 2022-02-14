Trabzonspor zirvede yalnız

En yakın rakibi Konyaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, Süper Lig'de 3 büyüklere toplamda 74 puan fark attı.

Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırladı.

İki takımın da istekli oynadığı maçta bordo-mavililer, hata yapmadı ve en yakın rakibi olan Konyapspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

En yakın rakibi Konyapspor'a bile 12 puan fark atan Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir hayli üzerinde yer aldı.

3 BÜYÜKLERE TOPLAM 74 PUAN FARK

Zirvede yalnızlaşan bordo-mavililer, 3 büyüklerin de çok kötü bir sezon geçirmesiyle tarihi bir başarıya koşuyor.

Trabzonspor, 3 büyüklerden en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 20, bir maçı eksik olan Beşiktaş'a 23 ve bu sezon çok zor günler geçiren Galatasaray'a ise 31 puan fark attı.

Bordo-mavililerin toplamda 3 büyüklere 74 puan fark attığı görülüyor. Bu da Trabzonspor'a ciddi bir psikolojik avantaj sağlamış durumda.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU