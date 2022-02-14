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    Trabzonspor zirvede yalnız

    Trabzonspor zirvede yalnız

    En yakın rakibi Konyaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, Süper Lig'de 3 büyüklere toplamda 74 puan fark attı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 11:07
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    Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırladı.

    İki takımın da istekli oynadığı maçta bordo-mavililer, hata yapmadı ve en yakın rakibi olan Konyapspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

    En yakın rakibi Konyapspor'a bile 12 puan fark atan Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir hayli üzerinde yer aldı.

    Trabzonspor zirvede yalnız #1

    3 BÜYÜKLERE TOPLAM 74 PUAN FARK

    Zirvede yalnızlaşan bordo-mavililer, 3 büyüklerin de çok kötü bir sezon geçirmesiyle tarihi bir başarıya koşuyor.

    Trabzonspor, 3 büyüklerden en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 20, bir maçı eksik olan Beşiktaş'a 23 ve bu sezon çok zor günler geçiren Galatasaray'a ise 31 puan fark attı.

    Bordo-mavililerin toplamda 3 büyüklere 74 puan fark attığı görülüyor. Bu da Trabzonspor'a ciddi bir psikolojik avantaj sağlamış durumda.

    Trabzonspor zirvede yalnız #2

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Trabzonspor zirvede yalnız #3


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