Trabzonspor zorlu maçta Beşiktaş'ı mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın golü Aboubakar'dan gelirken bordo-mavililerin gollerini Montero (K.K) ve Vitor Hugo kaydetti.

Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.

TRABZONSPOR GERİDEN GELDİ 3 PUANI ALDI

Beşiktaş'ın golünü 29. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Trabzonspor'un golleri 43. dakikada Francisco Montero (K.K) ve 63. dakikda Vitor Hugo'dan geldi. Siyah-beyazlılarda 64'te Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Doryukhan Toköz, 77. dakikada kırmızı kart gördü.





YENİ LİDER FENERBAHÇE

Trabzonspor son 6 haftada 5. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükseltti ve zirve yarışına bir adım daha yaklaştı. Ligde 9 hafta sonra kaybeden Beşiktaş 44 puanda kalırkeni, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu.

Süper Lig'de çarşamba günü Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor perşembe günü Denizlispor'u ağırlayacak.







