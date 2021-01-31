- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor zorlu maçta Beşiktaş'ı mağlup etti
Trabzonspor zorlu maçta Beşiktaş'ı mağlup etti
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 20:59
- Güncelleme : 31.01.2021 - 21:04
Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.
TRABZONSPOR GERİDEN GELDİ 3 PUANI ALDI
Beşiktaş'ın golünü 29. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Trabzonspor'un golleri 43. dakikada Francisco Montero (K.K) ve 63. dakikda Vitor Hugo'dan geldi. Siyah-beyazlılarda 64'te Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Doryukhan Toköz, 77. dakikada kırmızı kart gördü.
YENİ LİDER FENERBAHÇE
Trabzonspor son 6 haftada 5. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükseltti ve zirve yarışına bir adım daha yaklaştı. Ligde 9 hafta sonra kaybeden Beşiktaş 44 puanda kalırkeni, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu.
Süper Lig'de çarşamba günü Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor perşembe günü Denizlispor'u ağırlayacak.