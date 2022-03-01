Trabzonspor 16 puan alırsa şampiyon

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor, 27. hafta sonrasında şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bordo mavililerin kalan maçlarda 16 puan toplaması durumunda şampiyon olacak.

27. haftayı Konyaspor ’un 17 puan önünde bitiren Trabzonspor ’un diğer takipçisi Başakşehir de kaybetti.

Kalan 11 maçlık periyotta Fırtına’nın rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi bordo-mavililerin 16 puan toplaması yetiyor.

5 GALİBİYET 1 BERABERLİK YETİYOR

Bu da 11 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik anlamına geliyor. Yani Karadeniz ekibinin, 5 yenilgi kredisi var.

HEDEF PUAN REKORU

Ancak bordo-mavililer, galibiyet serisini sürdürüp, takipçilerinin alacağı sonuçlara göre Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamayı, devamında da puan rekorlarını kırmayı hedefliyor.