Haberler



Futbol



Trabzonspor'a 2 kötü haber! Bakasetas ve Trezeguet Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor'a 2 kötü haber! Bakasetas ve Trezeguet Fenerbahçe maçında yok Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Mahmoud Trezeguet, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.