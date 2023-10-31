Trabzonspor'a 2 kötü haber! Bakasetas ve Trezeguet Fenerbahçe maçında yok
ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe ile altıncı sırada yer alan Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Teknik direktörler İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın düellosu, 4 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da Fenerbahçe'nin sahası Şükrü Saraçoğlu'nda yapılacak.

Bu dev müsabaka öncesinde ise konuk ekip bordo-mavili takıma, sakatlığı bulunan oyuncularından üzücü haber geldi.

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Trezeguet 2 hafta yok

Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlanan Mahmoud Trezeguet'nin ayak bileğinde sıvı ve ödem tespit edildi. Mısırlı yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trezeguet, Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlayacakken ısınma sırasında ayak bileğinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştı.

Bakasetas da yok

Bordo-mavilileri üzen bir diğer haber de Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Milli maçta sakatlanan Yunan orta sahanın da Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.