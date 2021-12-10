Trabzonspor'a 3 güzel haber

Önceki gün yapılan antrenmanda kas yorgunluğu nedeniyle dinlendirilen Abdülkadir Ömür, Dorukhan ve Vitor Hugo, dünkü idmanda takımla çalıştı. 3 isim, yarın Antalyaspor maçında kadroda yer alacak.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor ’da, yıldız isimlerden güzel haber geldi.

Kas yorgunluğu yaşayan ve sakatlık riski nedeniyle önceki gün yapılan idmanda dinlendirilen Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Dorukhan Toköz, bu kez çalışmada yer aldı.

Taktik antrenmana katılan 3 futbolcu, yarın Antalyaspor maçının kadrosunda olacak. İlk 11’in vazgeçilmezi haline gelen 3 oyuncuda ciddi bir problem olmaması, teknik direktör Abdullah Avcı’nın yüzünü güldürdü. Tecrübeli hoca, zorlu deplasmanda ideale yakın 11’ini sahaya sürecek.

2 MEVKİDE REKABET VAR

Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Djaniny ile Trondsen geri döndü. Sağ bekte yine Dorukhan’la başlanması beklenirken, savunmanın solunda Trondsen-Peres ikilisinden biri tercih edilecek. Orta sahanın merkezinde Hamsik’in yeri garanti, bu kez Bakasetas da formaya yakın. Diğer forma için Berat ile Siopis arasında rekabet yaşanıyor. İleri üçlünün ise Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Djaniny şeklinde oluşması bekleniyor.