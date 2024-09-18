Trabzonspor'a Cihan Çanak'tan iyi haber

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Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyun alanını sedye ile terk eden Cihan Çanak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır." denildi.

Genç hücum oyuncusu, dün yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde takıma katılan Cihan, şimdiye kadar çıktığı 9 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

"CİHAN DA İNŞALLAH ÇABUCAK DÜZELECEK"

Genç futbolcu Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye götürülürken deneyimli teknik adam, öğrencisinin son durumu hakkında konuşmuştu.

Şenol Güneş, açıklamasında şunları söyledi:

Cihan’ın sakatlığını doktor takip ediyor. Belli bir süre doktor takip edecek. Hakemler de oyunu bilmediği için zorla Cihan’ın yerine oyuncu soktuk. Cihan da inşallah çabucak düzelecek. İkinci yarıda daha güçlü oyuncular koydum ama beklediğim olmadı. Cihan’ın sakatlığı oldu, Draguş da oyundan kopmuş gibiydi. Banza da uyumlu ve katkılı bir oyun sergiledi.